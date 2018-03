Luca Marrone, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito al Bari, ha parlato a Tuttosport del suo futuro: "Rimanere in caso di Serie A? Sarebbe bello, ma prima di tutto pensiamo a salire. Il futuro non dipenderà tutto da me, visto che ho un altro anno di contratto con la Juventus, però sinceramente qui mi trovo alla grande. Ai bianconeri sarò grato tutta la vita, ma a 27 anni mi sento pronto per una carriera lontano dalla Juventus. Io centrocampista o difensore? Un difensore a tutti gli effetti. Penso da centrale e, rispetto a qualche anno fa, quando guardo le partite mi fisso sui movimenti della retroguardia".