I contatti tra Modibo Diakitè e il Bari sono stati positivi. Nelle prossime 24 ore, come riporta gianlucadimarzio.com, il giocatore e la società pugliese firmeranno il contratto. L'arrivo del difensore francese servirà per sopperire all'assenza di Tonucci, infortunato per 40 giorni, e per il passaggio alla difesa a tre scelto da mister Fabio Grosso. Nonostante sia svincolato Diakitè sarebbe utilizzabile solo da gennaio, perchè il Bari non ha posti liberi nella lista 'Over' consegnata alla Lega B.