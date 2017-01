La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. La sconfitta di Cittadella costringe il Bari ad accelerare per chiudere le ultime operazioni di mercato. Dopo Salzano del Crotone (firma oggi), domani dovrebbe esserci l’accordo anche con Greco (Verona). Continua la caccia del d.s. Sogliano a una prima punta ed è pronto un assalto ad Avenatti della Ternana. In difesa l'obiettivo è Suagher (Atalanta).



Nonostante la doppietta di Ardemagni a Brescia, l’Avellino piazzerà un colpo in attacco: appuntamento domani per sbloccare l’arrivo di Felice Evacuo dal Parma; mentre per il ruolo di terzino sinistro arriverà uno tra Crivello (Frosinone) e Daprelà (Bari). Lo stesso Frosinone, se parte Crivello, è pronto a sostituirlo con Pavlovic (Sampdoria). L’Entella, che per l’attacco aspetta sempre De Luca (Bari) e Catellani (Carpi) per liberare Masucci in direzione Pisa domani il giorno decisivo?), ha chiesto il terzino sinistro Alhassan al Perugia, che potrebbe cedere Del Prete alla Salernitana, dove per l’attacco è in arrivo Sprocati (Pro Vercelli). Il Benevento, in caso di partenza di Jakimovski, punta su Zito (Salernitana), mentre come esterno d’attacco prepara un rilancio per Citro (Trapani), con Acosty (Latina) in alternativa. Lo stesso Latina, in caso di partenza del ghanese, non vuole farsi trovare impreparato: nel mirino Buonaiuto (Perugia) e Manconi (Reggiana, ma è del Novara), ma per completare l’attacco il nuovo manager Lucchesi pensa a elementi che aveva a Pisa come Lupoli ed Eusepi. Il Vicenza ci prova per Statella (Cosenza). A centrocampo il Novara. ceduto Faragò al Cagliari, è vicino a Bianco (Carpi) e stringe per Nizzetto (Trapani). Il Cittadella per la difesa vuole Aya (Fidelis Andria). Il Carpi chiude per Lasicki (Napoli) e insiste per Galano (Vicenza). Idea Sakor (Juve) per il Perugia. L’Ascoli prende Silvka (Juventus, era al Den Bosh) nell’ambito dell’operazione Orsolini.