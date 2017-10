Il giocatore della Lucchese - in prestito dalla Fiorentina - Riccardo Baroni, figlio di Marco, allenatore del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FirenzeViola.it in vista della gara di domenica: 'Sarà una specie di derby del cuore anche se non potrò vederlo perché io sarò in campo alle due e mezzo con la Lucchese. Il mio cuore è viola ma al babbo servono assolutamente punti perciò tiferò per lui, penso che i tifosi mi capiranno. Via, diciamo vinca il migliore...". Poi corregge il tiro "ma il babbo è il babbo".