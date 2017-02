Terminato lo stage di Coverciano con la Nazionale Azzurra, Antonio Barreca è tornato a Torino e ha ripreso ad allenarsi agli ordini di Sinisa Mihajlovic per iniziare a preparare la partita contro la Fiorentina. Il terzino granata, ai microfoni di Torino Channel, ha parlato dell'esperienza appena trascorsa con Ventura. "Lo stage in azzurro è stata una bella esperienza per me molto importante. E’ la mia prima chiamata in nazionale maggiore, sono molto soddisfatto e sono contento di essermi meritato questo traguardo. Con Ventura ci siamo allenati due giorni con doppia seduta al mattino e al pomeriggio, tra tattica e partitelle".



Poi su Kevin Bonifazi, suo compagno di stage: “Bonifazi l’ho conosciuto allo stage, non abbiamo avuto modo di incontrarci prima. Lui è stato più fortunato di me perché ha vinto lo Scudetto con la Primavera che io ho solo sfiorato. Deve essere un orgoglio per il Toro che ci siano dei giovani importanti in ottica futura anche per la Nazionale“.



Infine il terzino ha parlato del Torino. “Cosa ci è mancato in questi ultimi mesi? Sicuramente un po’ di concretezza: non abbiamo vinto partite in cui potevamo fare di più. Tuttavia, il campionato non è finito, perché le partite sono ancora tante. Dobbiamo solo imparare dagli errori e pensare al futuro, a partire dalla prossima gara contro la Fiorentina“.