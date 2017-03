Antonio Barreca è senza dubbio il giocatore del Torino, dopo Andrea Belotti, che più si è messo in luce in questo campionato. Il terzino classe 1995, alla prima stagione in serie A, si è fatto trovare subito pronto quando Mihajlovic lo ha chiamato in causa e ha offerto una serie di ottime prestazioni anche davanti a squadre e avversari blasonati.

Prestazioni che hanno fatto sì che l'Inter posasse i suoi occhi sul difensore ma il Torino non vuole perdere il suo giovane talento e difficilmente lo cederà nella prossima sessione di mercato.