I tifosi che spingeranno il Napoli nella doppia sfida degli ottavi di Champions con il Real, il cui primo atto è in programma mercoledì al Bernabeu, come racconta il Corriere dello Sport vengono da tutti i campi. Singolare è la storia di Alberto Barroso, ventenne attaccante madrileno della Nazionale spagnola di pallanuoto e dell'Aquachiara, la squadra di Franco Porzio che ha sede proprio a Napoli: "Sono tifoso dell'Atletico e spero vivamente che gli azzurri riescano a battere il Real anche per me".



​CALLEJON E REINA - Barroso, che a Napoli è arrivato in estate, ha svelato anche un solido legame con l'attaccante spagnolo del Napoli, Callejon: "Siamo molto amici. Quando l'Acquachiara mi ha cercato, mi ha tolto gli ultimi dubbi: mi disse di accettare e che avrei trovato una città meravigliosa". Il giocatore azzurro più vicino idealmente a Barroso, però, è Reina: "Suo padre Miguel è stato un simbolo dell'Atletico". Portiere, per la precisione, dal 1973 al 1980.