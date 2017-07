Verratti e Iniesta, Iniesta e Verratti. Il presente e il futuro del centrocampo del Barcellona. Il club catalano vuole blindare Don Andres e punta il numero 6 del Paris Saint-Germain. Queste le parole del presidente Josep Maria Bartomeu ne ha parlato a Sport e Mundo Deportivo. Si parte dall'ex Pescara: "Verratti è un giocatore amato dal tecnico Ernesto Valverde. Il giocatore vuole venire noi, vuole venire al Barça, ma il problema è che il PSG non vuole cederlo, e non avendo nessuna clausola non si può andare lì e prenderlo... Non vogliono sedersi a parlare con noi. Vedremo se non vorranno parlare sino al 31 agosto.



SU INIESTA - Questo, invece, il suo pensiero su Iniesta: "E' un calciatore molto importante per noi ed è l'unico che ha visto la transizione dall'epoca Ronaldinho a quella di Leo Messi. Ci aspettiamo la firma. Noi gli abbiamo detto che può decidere fino a quando restare, è libero di scegliere. Andres è una persona seria, responsabile, e vuole giocare fino a quando si sentirà in grado di farlo. Cercheremo di convincerlo. Valverde lo considera fondamentale per la sua idea di gioco. Adesso è in vacanza, tornerà il 13 o 14 luglio e speriamo di poter dare la notizia della sua conferma al Barça per ancora tanto tempo".