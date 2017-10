Dieci gol nelle ultime due giornate di campionato e una vetta della classifica più vicina non sembrano motivi sufficienti per Massimiliano Allegri per essere pienamente soddisfatto del rendimento della sua Juventus, che anche contro la Spal ha concesso un gol, il decimo da inizio stagione (solo in 4 occasioni Buffon o Szczesny hanno mantenuto la porta inviolata) e mostrando in certe fasi della gara un'eccessiva rilassatezza che poteva rimettere in discussione una gara in pieno controllo. Dopo il richiamo di Buffon dopo il largo successo di Udine e le parole di ieri di Allegri, è stato il turno di un altro totem dello spogliatoio bianconero come Andrea Barzagli tirare metaforicamente le orecchie ai propri compagni.



"Dispiace prendere gol per una squadra come la nostra che in questi anni ha fatto della fase difensiva un'arma fondamentale per la solidità. Abbiamo delle disattenzioni che durante la partita non ti puoi concedere. Il problema riguarda non solo il reparto arretrato, ma tutti: a volte bisogna aver voglia di fare fatica", ha dichiarato Barzagli a Premium Sport. "Quando abbiamo palla diventa tutto più facile con i giocatori di talento - ha aggiunto il difensore della Nazionale - Stiamo facendo molto bene sul piano realizzativo però quando incontreremo delle formazioni forti e sarà più difficile segnare quattro o cinque gol, dovremo cercare di non subire gol e mantenere la concentrazione al 100% per tutti i 90 minuti: serve la mentalità delle scorse stagioni".



Barzagli ha chiuso l'intervista "replicando" alla profezia di Allegri, che ha previsto una sconfitta contro il Milan nel big match di sabato nel caso in cui l'atteggamento fosse lo stesso esibito con la Spal: "Mi auguro di no, sarà una gara molto difficile e sentita: le motivazioni non mancheranno. Bonucci assente? Mi dispiace: è sempre bello affrontare i calciatori bravi".