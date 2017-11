Nel corso dell'intervista a Sky Sport il centrale della Juventus, Andrea Barzagli, ha parlato delle dimissioni di Tavecchio e del caos Nazionale: "Dimissioni Tavecchio? Il mio pensiero è molto semplice: intanto credo che ci voglia molta calma e pazienza e decidere le cose per bene. Sono favorevole ad ex calciatori se hanno un percorso ed esperienza, perché il nome non fa la differenza ci vuole dietro degli aggiornamenti, delle esperienze e l'esperienza che uno si è fatto negli anni possono dare una mano. Però ci vuole gente competente e gente che sia libera di fare certe scelte, programmazione, ci vuole un lavoro dietro enorme non da fare in sei mesi ma in dieci anni.