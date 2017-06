Dalla spiaggia di Milano Marittima dove è in vacanza, Daniele Baselli a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro, allontanando le voci di mercato che lo davano lontano da Torino. "Al Torino sto molto bene. Questo sarà il mio terzo ritiro in granata. Mihajlovic? Abbiamo parlato, mi ha detto che mi aspetta per luglio e che mi vuole in forma. Con lui il mio rapporto è stato di odio e amore: mi ha pungolato molto, facendomi capire che bisogna giocare sia per la fase offensiva, sia per quella difensiva, ma mi vuole bene. Con lui mi trovo bene anche io".