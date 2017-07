Il futuro di Daniele Baselli sarà ancora al Torino. Il centrocampista ex-Atalanta era da tempo in trattative con il club del presidente Cairo per prolungare l'attuale accordo in scadenza il 30 giugno 2019.



In questi istanti il centrocampista è arrivato a Milano negli uffici del patron del Torino accompagnato dal suo agente Giuseppe Riso. Sul tavolo un nuovo accordo con scadenza 30 giugno 2022 con un ricco aumento di stipendio.