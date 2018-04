Passo dopo passo verso il grande salto. Daniele Baselli sta conquistando Walter Mazzarri, non esce mai dalle rotazioni del Torino, è considerato una pedina duttile e intelligente a cui non rinunciare specialmente in partite speciali come quella di domani. Perché arriverà il Milan, uno dei club più interessati a Baselli in vista della prossima estate dopo i tanti corteggiamenti invernali: il ds Mirabelli lo ha inserito in lista da tempo, i sondaggi non sono mancati anche a gennaio, per giugno può essere il profilo giusto per il Milan, talento e marchio italiano. Non a caso, le telefonate informative non mancano su questo fronte, anzi.



SALTO DI QUALITA' - In una stagione complessa per tutto il Torino, Baselli si è avvicinato al salto di qualità ed è pronto a svoltare. Il feeling con Mazzarri è ottimo, i radar rossoneri sono accesi sul centrocampista scuola Atalanta che già ai tempi della Dea fu a un passo dal passare al Milan. A giugno può essere la volta buona, Toro-Milan può essere la sua partita, riflettori addosso e nessuna voglia di mollare. Con gli occhi del Diavolo addosso, Mirabelli studia Baselli da vicino. I contatti continueranno...