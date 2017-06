Nuovo allenatore per il Bassano Virtus: è Giuseppe Magi. Ecco il comunicato del club di Lega Pro: "La Società Bassano Virtus 55 Soccer Team comunica di aver raggiunto l'intesa con mister Giuseppe Magi per la guida tecnica della Prima Squadra nella prossima stagione sportiva. Magi è reduce da alcune ottime stagioni nelle quali ha conquistato due promozioni consecutive dalla Serie D alla Lega Pro, dapprima con la Maceratese nella stagione 2014/2015 e successivamente con il Gubbio nel 2015/2016 che ha poi guidato al sesto posto, nel campionato di Lega Pro, in questa stagione. Il nuovo allenatore giallorosso verrà presentato venerdì 16 giugno, alle ore 10.30, presso la sede del club. In bocca al lupo mister Magi e forza Bassano!".