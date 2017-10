La sconfitta contro la Lazio ha visto finire anche lui sul banco degli imputati. Massimiliano Allegri è stato criticato per il turnover massiccio attuato contro i biancocelesti oltre che per alcune scelte fatte a gara in corso (specialmente il cambio Lichtsteiner-Sturaro con i bianconeri sotto per 2-1). Contro lo Sporting Lisbona, però, il tecnico bianconero tornerà alla tradizione, solito 4-2-3-1 con in campo i 'suoi' calciatori, quei fedelissimi che proprio la passata stagione hanno permesso ai bianconeri di raddrizzare la stagione dopo il ko di Firenze. Lo scorso gennaio Allegri mise definitivamente in soffitta il 3-5-2 per passare stabilmente al 4-2-3-1, il modulo che al momento dà più certezze ad Allegri ed al resto della ciurma bianconera. Mercoledì sera la Juve ripartirà da questo modulo e Allegri ripartirà dai suoi uomini.