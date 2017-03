Un'estate di grandi investimenti in arrivo per l'Inter. Lo conferma a Calciomercato.com in un'intervista esclusiva Patrick Bastianelli, noto agente di tanti giocatori importanti in Serie A e intermediario di mercato: "Mi aspetto grossi investimenti da Suning, l'Inter ha una proprietà molto seria e con grande competenza. C'è voglia di investire, da Manolas a Berardi o Sanchez, penso non siano più semplici sogni ma colpi possibili".



Non mancherà anche la valorizzazione di giovani, anche quelli già in casa come Karlo Butic, attaccante croato classe '98 capocannoniere al Torneo di Viareggio proprio con la maglia nerazzurra, portato in Italia per conto dell'Inter da Bastianelli: "Lo abbiamo scovato in Croazia dove aveva già numeri interessanti, l'Inter ci ha puntato forte. Ed è stato bravo a mettersi in mostra al Viareggio, è un talento vero: mi ricorda Kovacevic". Guarda il video dell'intervista completa sull'Inter e sul giovane Butic.