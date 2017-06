L’ex attaccante della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta smentisce tramite un comunicato diffuso dall'Ansa le parole dell’imprenditore Alessio Sundas che, nei giorni scorsi, in alcune interviste aveva fatto il nome dello stesso Batistuta come possibile futuro tecnico viola nel caso fosse riuscito a rilevare il club gigliato dai fratelli Della Valle: 'Apprendo dagli organi di stampa che sarei stato contattato da un gruppo di imprenditori, facenti riferimento all’agenzia Sport Man, interessati a rilevare il pacchetto di maggioranza dell’ACF Fiorentina. La notizia è assolutamente infondata. Tengo a precisare con chiarezza che non conosco questi imprenditori ne’ l’agenzia in questione e che non sono mai stato contattato da loro desidererei, inoltre, che il mio nome non venisse utilizzato per fini mediatici o di propaganda, visto l’amore assoluto che porto nel cuore per la maglia viola e la citta’ di Firenze. Nella speranza un giorno di poter tornare a vestire questo colore'.