L'Argentina, pur avendo grandi talenti offensivi, fa fatica a trovare un grande centravanti che possa essere il punto fisso della Nazionale, così come lo è stato per diverso tempo Gabriel Omar Batistuta, fuoriclasse di Fiorentina, Roma ed Inter. E proprio Bati-gol propone la sua ricetta per la selezione albiceleste: "Mi piace molto Higuain, ma in Nazionale però non sta rendendo come alla Juventus. Se deve venire per riposarsi perché non dare una possibilità ad Icardi?".