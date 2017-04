Intervistato da Canal 13, il ct dell'Argentina, Edgardo Bauza, torna a parlare di Mauro Icardi.



"Sa che in ogni momento posso convocarlo. Il fatto di aver posato con lui per una foto in Italia non significa nulla. Siamo andati a cena io, lui e Ever Banega e abbiamo parlato per tre ore. Comunque, Gonzalo Higuain resta il nove titolare, Lucas Pratto la riserva".