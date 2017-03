In argentina monta la polemica verso il ct Bauza e la nazionale da lui costruita. Dopo la sconfitta in Bolivia, media e tifosi si sono schierati contro l'allenatore e la squadra, ma anche l'ex preparatore atletico, Carlos Dibos, ai microfoni di Tyc Sports, non le ha certamente mandate a dire a Javier Mascherano, accusandolo di essere un manovratore.



"Bisogna farla finita con il club degli amici all'interno della Seleccion. Per questo motivo noi ce ne siamo dovuti andare (inteso come staff del Coco Basile). E dover lasciare un posto per fattori esterni è una cosa che ti fa soffrire. Mascherano è colui che tiene in mano i fili, che dà le regole per entrare nel clan. Ci sono sette-otto giocatori che hanno terminato un ciclo e non sopportano più il peso di giocare nella Seleccion. Per me non è un male che un giocatore parli col tecnico in merito ai giocatori che preferisce avere al suo fianco, ma questo giocatore deve avere personalità, valenza, coraggio, caricarsi la squadra sulle spalle. Questo giocatore era Diego Maradona".