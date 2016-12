Diego Perotti si è rilanciato ad alti livelli da quando è arrivato in Italia nel 2014. Il Genoa di Preziosi aveva deciso di dare una nuova chance all'argentino che veniva da stagioni estremamente travagliate dal punto di vista di fisico. A Marassi El Monito ha ritrovato la fiducia che gli mancava dai tempi di Siviglia e si è conquistato sul campo la chiamata della Roma, che alla fine di gennaio 2016 ha ufficializzato il suo acquisto dai rossoblù. Nella capitale Perotti ha continuato il percorso di crescita iniziato a Siviglia prima e Genova poi, diventando un elemento fondamentale nello scacchiere di Spalletti.



Dopo meno di un anno nella capitale Perotti ha già segnato nove gol in 35 presenze e si è conquistato un posto di rilievo nella Roma. Le prestazioni del Monito non sono passate inosservate e, come riportato dal Corriere dello Sport, ha parlato di lui anche il commissario tecnico della nazionale argentina Egdardo Bauza: ''Stiamo osservando Perotti con attenzione; lo monitoriamo da tempo e pensiamo che potrebbe essere una soluzione importante sulla sinistra''. El Monito è quindi riuscito ad attirare le attenzioni del c.t. argentino che sta seriamente pensando di convocarlo per fargli vestire la maglia dell'Albiceleste che gli manca dal 2009.