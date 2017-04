Intervistato da Canal 13 in Argentina, il CT della Seleccion, Edgardo Bauza è tornato a parlare del suo futuro: "Se i dirigenti mi dicono che vogliono cambiare, possiamo parlarne. Mi daranno spiegazioni, io dirò la mia, mi alzerò dal tavolo, stringerò loro la mano e andrò a casa, perché voglio il meglio per il calcio argentino. Ma io mi sento molto forte per andare avanti; non firmo per il ripescaggio, sono convinto della qualificazione e che possiamo diventare campioni del Mondo. Sono certo che alla prossima partita con l'Uruguay ci sarò. Jorge Sampaoli mio successore? Sono tanti i tecnici che possono ricoprire questo ruolo, in Argentina ci sono tanti bravi allenatori. Non è un problema mio".