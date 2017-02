Nuovo sviluppo nella vicenda legata ad Hakan Calhanoglu. Il trequartista del Bayer Leverkusen è stato squalificato per quattro mesi per aver firmato, nel 2011, un contratto con il Trabzonspor, senza però mai trasferirvisi. Oggi il Bayer ha comunicato, attraverso i propri canali social ufficiali, che il giocatore rinuncerà al suo stipendio durante il periodo di squalifica: "Per me è stato subito ovvio - il commento di Calhanoglu - che non avrei danneggiato ulteriormente il club e avrei rinunciato ai soldi". Il giocatore continuerà comunque ad allenarsi con i compagni di squadra.