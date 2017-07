Bernd Leno, portiere del Bayer Leverkusen, resterà in Germania. A dichiararlo è il direttore sportivo del Bayer Rudi Voller, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Express: "E' vero che il Napoli vuole Leno, ma non se ne farà nulla. Abbiamo già incassato 40 milioni di euro in questa sessione di calciomercato estiva, per questo motivo Bernd resterà al 100% nella nostra squadra".



Leno è uno dei portieri seguiti dal Napoli per l'eventuale sostituzione di Pepe Reina, al quale è stato prospettato il rinnovo del contratto per un'altra stagione, affiancato da un giocatore di maggiore prospettiva che possa crescere con calma alle spalle dello spagnolo. Perso Neto, le altre candidature portano all'argentino Rulli della Real Sociedad e al talento classe '97 dell'Udinese Meret, lo scorso anno protagonista di un grande campionato in Serie B con la Spal.