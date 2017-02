L'allenatore del Bayer Leverkusen, Roger Schmidt, ha parlato in conferenza stampa della sconfitta della sua squadra contro l'Atletico Madrid. Ecco cos'ha detto: "Abbiamo sbagliato tanto a livello puramente di gioco. L'Atlético ha punito i nostri errori. Abbiamo avuto un impatto positivo uscendo dagli spogliatoi, ma non siamo riusciti a rimontare. Dopo l'1-3, abbiamo continuato a fare gioco e a buttarci in avanti, e c'è stato anche un momento in cui abbiamo fatto meglio e potevamo girare la partita. Ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo accettare il risultato. Abbiamo lottato con passione, ma non siamo stati perfetti. Siamo una squadra tanto giovane, anche se non è una scusante. L'Atletico è pur sempre la squadra vice-campione in Carica, eliminata solo dal Real Madrid!"