Carlo Ancelotti, tecnico del Bayern Monaco, parla in vista della sfida con lo Schalke 04 e con il tecnico Domenico Tedesco: "Turnover? In questo momento è importante fare una rotazione per mantenere i giocatori motivati e in forma. Tedesco? Ha fatto un ottimo lavoro, lo Schalke ha iniziato bene la stagione e sta giocando con un'ottima organizzazione".