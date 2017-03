L'allenatore del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti ha dichiarato al sito dell'Uefa: "Mi sono sentito a mio agio ovunque sia andato e in Baviera il clima è simile all'Italia. Monaco è una città molto pulita e tranquilla, con regole rispettate da tutti. La gente rispetta la tua vita privata, non sei sempre sotto i riflettori e puoi vivere in pace. Conoscevo già alcuni giocatori ed ero molto colpito. Quando sono arrivato, loro facevano già bene diverse cose e continuano a farlo. Il lavoro di Guardiola è stato molto importante. Ogni allenatore ha poi la sua filosofia. Voglio mantenere quanto c'è di buono in questa squadra: cerco solo di attaccare di più e di tenere di più la palla. La squadra faceva già molto possesso, ma vorrei sfruttarlo un po' più in avanti".



CHAMPIONS LEAGUE - "Cerco solo di focalizzarci sui nostri punti di forza, bisogna essere audaci e dimostrare carattere. Se ci riesci puoi fare risultato, ma se hai paura è più difficile. Vincere di nuovo sarebbe speciale, soprattutto per questo club. La squadra è arrivata due volte in semifinale negli ultimi due anni, quindi ci è andata vicino ed è per questo che mi piacerebbe vincere".



REAL MADRID - "Zidane è già un grande allenatore. Ho sempre detto che aveva tutte le qualità per diventare bravo, è stato il mio vice e poi ha allenato il Castilla. L'esperienza da giocatore serve solo in parte, perché per allenare devi anche studiare, rimanere aggiornato e fare le tue esperienze: Zidane lo ha fatto. E' carismatico e i giocatori lo rispettano molto, il che è molto importante".



ALLENATORI - "La scuola italiana è molto innovativa dal punto di vista della formazione. In Italia, dove il calcio è diverso, ho imparato molto: devi essere più creativo e meticoloso nel preparare la partita. Io un precursore? Prima di me ci sono stati altri grandi allenatori italiani che hanno fatto la storia allenando all'estero. Penso a Trapattoni e a Capello. Viviamo in un mondo globalizzato e penso che ormai fare esperienze all'estero sia normale, oltre che positivo".