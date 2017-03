L'allenatore del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League sul campo dell'Arsenal: "La vittoria per 5-1 dell'andata non modificherà il nostro stile di gioco, cercheremo comunque di offrire il nostro miglior calcio con gli undici che metteremo in campo. Sappiamo che l'Arsenal le proverà tutte".