"Non devo parlare con Lewandowski della sua ultima intervista sul mercato, ma della strategia per la prossima partita con l'Anderlecht". L'allenatore del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti prova a smorzare la polemica fra l'attaccante polacco e la dirigenza del club campione di Germania, che ha mal digerito le sue critiche alle strategie di mercato e le sue perplessità sull'opportunità della tournée estiva della squadra in Asia.



Alla vigilia del debutto in Champions League, anche il portiere tedesco Manuel Neuer cerca di riportare tutto su un piano esclusivamente sportivo: "Da capitano per me è importante giocare un calcio vincente, dobbiamo concentrarci solo su questo e sono convinto che ci aiuterà al massimo. Ognuno, non importa quale posizione ricopra, ha l'obiettivo di migliorare il prima possibile. E' importante iniziare bene e vogliamo guidare il nostro girone fin dall'inizio".