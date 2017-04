"Sarà una sfida speciale per me, perché provo molto affetto per il Real, i giocatori e i tecnici: una partita speciale e anche molto bella". Così parla della sfida di Champions tra Real Madrid e Barcellona, Carlo Ancelotti, tecnico dei bavaresi.



L’allenatore ha poi parlato di Robert lewandowski giocherà: “Gioca solo se non avrà dolore alla spalla – riporta l’Ansa - si è allenato 20 minuti, vedremo. Ma se non ci sarà, la nostra strategia non cambierà”.



E su Zinedine Zidane: “Mi ha sempre molto aiutato. La sua squadra ti può mettere in difficoltà in ogni momento. Comunque, ciò che conta è che il Bayern giochi bene, anche se la gara di domani non sarà decisiva come il ritorno a Madrid. Stiamo pianificando in modo da tornare a casa con una certa tranquillità".