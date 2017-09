Carlo Ancelotti torna a Parigi. Con il suo Bayern domani sera il tecnico italiano sfiderà una delle sue ex squadre al Parco dei Principi in uno dei match più interessanti della due giorni di Champions League. I giornalisti francesi gli chiedono della sconfitta contro l'Hoffenheim e Ancelotti rilancia: "Abbiamo perso anche con il Borussia Dortmund. Non abbiamo cominciato la stagione in maniera perfetta, è vero, ma ora dobbiamo pensare a domani, abbiamo di fronte una partita importante, di grande prestigio, ma non decisiva. Noi vogliamo arrivare in testa al girone, è questo il nostro obiettivo e siamo qui per vincere. Il PSG è un'ottima squadra, ha un organico di grandissima qualità, con giocatori fantastici, anche se i nuovi avranno bisogno di un po' di tempo per integrarsi e trovare i loro spazi dentro il sistema di gioco della squadra. Credo che questo PSG abbia le carte in regola per essere competitivo fino in fondo in Champions".