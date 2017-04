Carlo Ancelotti, allenatore del Bayern Monaco, commenta a Sky Sport il ko interno contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di Champions League: "Non è un risultato decisivo, il Real ha avuto la possibilità di uccidere l'eliminatoria ma non l'ha fatto e ci dà speranza. Dobbiamo ripetere per 90' la prima parte di partita. Non si può regalare un uomo al Madrid, fino all'espulsione avevamo sbagliato solo la marcatura sul pareggio. C'è rammarico, si poteva essere 2-0 alla fine del primo tempo. Lewandowski? All'inizio abbiamo fatto bene anche senza di lui, ma è un giocatore importante e speriamo di averlo al ritorno. Cristiano Ronaldo? Se stava in panchina era meglio (ride, ndr). E' sempre determinante. Juve? Non mi ha sorpreso, mi ha sorpreso la prestazione del Bracellona...".