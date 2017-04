Nei quarti di finale di Champions il possesso palla estenuante non ha pagato in termini di risultati, tanto che le prime tre squadre in questa statistica, Bayern Monaco (63%), Barcellona (62%) e Borussia Dortmund (60%) non hanno superato il turno. La Juventus, volata in semifinale contro i blaugrana, ha la miglior differenza reti della competizione (+15), mentre il Monaco la peggiore tra le quattro regine d'Europa di quest'anno (+5).