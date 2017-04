Il giorno dopo Real Madrid-Bayern Monaco, Karl Heinz Rummenigge è furioso: "Siamo stati fregati nel vero senso della parola, è la prima volta che sento tanta rabbia dentro di me per una partita. Si sa che nel calcio cose di questo genere possono succedere, ma una serie di tanti errori come quelli che abbiamo visto no. Non è ammissibile subire certe decisioni nei quarti di finale di Champions League".



UN ANNO FA, GUARDIOLA... - Visto l'arbitraggio di ieri di Kassai, la rabbia del Bayern è comprensibile, anche se un anno fa, dopo Bayern Monaco-Juventus 4-2, contrassegnata da errori arbitrali a favore dei bavaresi, l'ambiente Bayern la pensava in modo diverso. Pep Guardiola, allora sulla panchina dei campioni di Germania, diceva: "La Juve è troppo forte e grande per lamentarsi, non si può lamentare, hanno avuto le occasioni per fare il terzo gol ed eliminarci, non ci sono riusciti. Quando il Bayern perde con il Real o con il Barcellona, va a complimentarsi con gli avversari. Forse c'era un gol in fuorigioco, ma questo è il calcio, a volte certe cose succedono".