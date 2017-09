Il ds del Bayern, Hasan Salihamidzic, ha condannato l'atteggiamento di Franck Ribery, che ieri al momento del cambio ha gettato a maglia per terra: "Cose del genere nel nostro club non devono accadere. Lo chiameremo a rapporto per discutere meglio di quanto successo". Dello stesso avviso anche Ancelotti: "Non capisco questa reazione, sicuramente avrò un colloquio con lui. Non l'ho richiamato in panchina per la prestazione che invece è stata buona ma per farlo rifiatare: la situazione era tranquilla e lui domenica non si è potuto allenare a causa di alcuni acciacchi fisici".