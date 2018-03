Javi Martinez, centrocampista del Bayern Monaco, parla a Goal del ritorno di Jupp Heynckes, che ha preso il posto di Carlo Ancelotti a stagione iniziata: "Sono rimasto sorpreso, non me l'aspettavo. Pensavo che avesse finito con il calcio e si sarebbe goduto la vita nella sua fattoria vicino a Mönchengladbach, senza il caos. Voglio dire, noi giocatori a volte siamo arroganti, a volte estenuanti, quindi è stata una decisione difficile per Jupp. Siamo tutti molto grati che abbia deciso di ritornare. Jupp conosce il club, ci conosce. Tra l'altro è stato lui a volermi a Monaco".



SUL RUOLO - "Mi piace questa posizione, anche se mi sento a mio agio dietro. Posso aiutare la squadra al meglio in questo modo ed è quello che cerco di fare. E' incredibilmente importante avere la fiducia del tecnico, al Bayern tutti lo sanno".