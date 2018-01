Javi Martinez, centrocampista del Bayern Monaco, parla alla Bild di Jupp Heynckes e dell'ultimo arrivo Sandro Wagner: "Heynckes? Non potevo crederci all'inizio. Pensavo fosse in pensione. Mi ha chiesto subito come stava il mio tedesco e io gli ho risposto meglio del suo spagnolo. Per colpa di Pep Guardiola ho trascurato la lingua".



"Sandro Wagner mi ricorda Mario Mandzukic. Ogni volta che dovevo giocare contro di lui mi dicevo: 'Oggi sarà dura'. E' uno di quei giocatori che non vuoi avere come avversario ma come compagno".