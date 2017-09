Situazione complicata in casa Bayern Monaco per Carlo Ancelotti, fortemente criticato dopo la sconfitta in campionato contro l'Hoffenheim e la vittoria non del tutto convincente in Champions League con l'Anderlecht. A far discutere è la gestione dello spogliatoio da parte del tecnico italiano, considerata troppo soft anche da un grande ex come Lothar Matthaus: "È da tanto che al Bayern non c’era così tanta inquietudine. La partita con l’Anderlecht non è stata dominata come può far pensare il risultato. Al Bayern non può succedere di soffrire in 11 contro 10. Quello di Ribery (che ha contestato la sostituzione con i belgi, ndr) è un gesto molto indisciplinato, e non è la prima volta che gli capita. Ancelotti deve intervenire più di quanto abbia fatto in questo primo anno, altrimenti sarà caos più totale. Non so se è pronto a farlo. Non so nemmeno se internamente stia già facendo qualcosa a riguardo. Deve parlare con i suoi giocatori, renderli più disciplinati, andare contro qualsiasi cosa possa mettere in pericolo il successo. In casi di emergenza bisogna mandare i giocatori in tribuna".