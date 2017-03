Carlo Ancelotti ha parlato dei suoi trascorsi al Real Madrid, squadra che affronterà ai quarti di finale di Champions League con il Bayern Monaco: ''Conosco il Real molto bene, so che sarà una sfida difficile. Entrambe le squadre vogliono vincere la Champions League, ma sappiamo di potercela fare. Il Real è una squadra difficile contro cui giocare, ma lo sono anche le altre. Sono eccitato all'idea che tornerò al Bernabeu. Il mio passato nei blancos non ci aiuterà, conosco molto bene tutti i club europei; loro sono i campioni in carica: hanno grandi giocatori e un grande allenatore, ma noi non abbiamo paura''.