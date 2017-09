Tutti contro Ancelotti. Il giorno dopo la sconfitta di Parigi contro PSG, il tecnico del Bayern Monaco riceve critiche da società e perfino da alcuni giocatori. Dure in questo senso le uscite di Kimmich e Muller. Come riporta La Gazzetta dello Sport, secondo il difensore ai bavaresi "è andata anche bene, avremmo potuto perdere con un passivo più pesante". E il fantasista della nazionale tedesca rincara la dose: "Non abbiamo avuto abbastanza coraggio per sfruttare gli spazi che ci concedevano".