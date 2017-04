Bayern Monaco-Borussia Dortmund (calcio d'inizio alle ore 18.30) è il big match della 28esima giornata di campionato nella Bundesliga tedesca. Nonostante l'ultima sconfitta di misura sul campo dell'Hoffenheim, i padroni di casa e campioni di Germania in carica si presentano all'appuntamento con ben 15 punti di vantaggio. A sette giornate dalla fine del campionato, Ancelotti deve gestire un rassicurante margine di 10 lunghezze sul Lipsia secondo in classifica e può permettersi di pensare già alla sfida di mercoledì sera in casa contro il "suo" Real Madrid in Champions League. Dall'altra parte Tuchel si affida al capocannoniere Aubameyang, a quota 25 gol, uno in più del grande ex Lewandowski.