Il trequartista francese del Bayern Monaco ed ex giocatore della Juventus, Kingsely Coman è stato condannato oggi in Francia, riportano i media locali, al pagamento di una multa da 5000 euro per violenza privata nei confronti della sua ex fidanzata.



21 anni, Coman era stato denunciato lo scorso giugno dalla sua compagna che fu costretta a prendersi addirittura 8 giorni di riposo dal lavoro a causa dei danniche ha sofferto da parte del calciatore.



Coman in seguito ha riconosciuto di aver commesso i fatti e si è dichiarato colpevole davanti al tribunale il quale ha imposto il pagamento di un euro simbolico oltre al pagamento delle spese processuali.