E' scontro interno tra Thomas Muller e Carlo Ancelotti. Il giocatore tedesco infatti anche contro il Werder Brema è partito in panchina e dopo la gara è esploso: "Non so esattamente quali qualità l'allenatore voglia vedere. Le mie evidentemente non sono al 100% quelle da lui richieste". Intanto Ancelotti ha cercato di spiegare la sua scelta: "La mia è una scelta puramente tecnica. Volevamo essere più larghi e avere maggiore possesso a centrocampo. Thomas comunque ha giocato bene quando è entrato".