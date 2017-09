Prima il pareggio beffa con il Wolfsburg, poi il crollo in Champions con il Paris Saint Germain. Carlo Ancelotti paga con l’esonero un inizio di stagione poco esaltante con il Bayern Monaco, e sulle lavagne internazionali è subito caccia al successore che avrà il compito di riportare la squadra in alto sia in campionato che in Europa (al momento il Bayern è terzo in Bundesliga e secondo alla pari con il Celtic nel gruppo B di Champions). Il nome più caldo per i bookmaker inglesi è quello di Julian Nagelsmann: il 30enne allenatore dell’Hoffenheim è da tempo il pupillo della dirigenza bavarese e si gioca a 2,00, davanti all’ex tecnico del Borussia Dortmund, Tomas Tuchel (3,00). Più alta la quota per Willy Sagnol, vice di Ancelotti e giocatore del Bayern dal 2000 al 2009: per lui l’offerta è a 8,00, poi si sale a 11,00 per Louis van Gaal, mentre a 15,00 spunta la sorpresa Maurizio Sarri.