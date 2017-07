Torna in campo anche l'Inter per la sua seconda sfida dell'International Champions Cup. Dopo il successo nella gara d'esordio contro il Lione (1-0 gol di Jovetic) oggi a partire dalle 13.35 affronterà il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, già sconfitto dal Milan soltanto pochi giorni fa, all'interno del Singapore National Stadium di Singapore.



Luciano Spalletti sta studiando diverse soluzioni tattiche e non è escluso il passaggio ad una difesa a tre. Tante le conferme che si aspetta il tecnico toscano dalla sua squadra che riproporrà Joao Mario con la maglia numero 10 e insieme a lui Candreva e Perisic alle spalle di Eder.



Non sarà della partita, invece, Arturo Vidal. Il più grande obiettivo di mercato dell'Inter, ma blindato al momento dal Bayern non si è ancora aggregato al resto della squadra. Il centrocampista cileno sta infatti usufruendo di una vacanza extra concessagli dal Bayern Monaco per aver disputato la finale della Confederation Cup con il suo Cile.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Rafinha, Gotze, Hummels, Dorsch; Tolisso, Alaba; Ribery, James, Coman, Lewandowski.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Borja Valero, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Eder.



Bayern Monaco-Inter 0-2 LIVE

9' Eder (I), 30' Eder (I)



PRIMO TEMPO

3' - Ribery punta Skriniar uno contro uno ma il difensore lo ferma con grande eleganza.

6' - Miracolo di Handanovic su ribery. L'esterno francese rientra dalla destra saltando due uomini e calcia forte sul primo palo trovando però la devizione del portiere.

9' GOL DELL'INTER - Candreva si allarga dalla destra e lascia partire un cross al bacio dalla trequarti verso il centro dell'area. Sulla palla che rimbalza si fionda Eder il quale di testa in tuffo insacca.

18' - Magia di tacco di Perisic per Joao Mario che prova a servire Eder, Hummels salva in scivolata.

27' - Ci prova Tolisso dalla distanza, ma non trova la porta.

30' GOL DELL'INTER - Nagatomo lancia in profondità Perisic che arriva sul fondo e piazza un cross a centro area su cui si lancia ancora una volta Eder, bravo a liberarsi di Hummels e battere Ulreich.

33' - Primo cambio nel Bayern Monaco: esce Ribery ed entra Pantovic

34' GOL ANNULLATO ALL'INTER - Gran contropiede lanciato da Kondogbia che recupera palla su Tolisso, lancia Candreva il quale di prima serve Eder a tu per tu con Ulreich. La punta italiana segna, ma l'assistente annulla per fuorigioco quantomeno dubbio.

36' - Punizione tagliata di James, Handanovic vola a mano aperta.

41' - Altro contropiede dell'Inter questa volta Kondogbia lancia Joao Mario oltre la linea, il portoghese arriva sul fondo e trova sul secondo palo uno stremato Eder il quale di testa non riesce a dar forza alla sfera.



SECONDO TEMPO

46' - Quattro cambi per il Bayern: dentro Muller, Renato Sanches, Javi Martinez e Friedl per James Rodriguez, Tolisso, Hummels e Rafinha.

46' - Subito Lewandowski pericoloso che, dopo un cross di Coman respinto da D'Ambrosio, non riesce a trovare la porta da posizione favorevole.

49' - Cambio anche per l'Inter, dentro Gabigol per Eder.

50' - Punizione di Joao Mario, illusione del gol

58' - Azione pericolosa del Bayern, conclusa da Friedl con un tiro alto.

60' - Perisic controlla e tira da posizione favorevole, ma la sfera finisce alta.

63' - Candreva ci prova dalla distanza non servendo un meglio posizionato Joao Mario. tiro parato da Ulreich.

65' - Altri cambi nell'Inter: dentro Biabiany, Gagliardini e Brozovic per Joao Mario, Borja Valero e Candreva.

70' - Gran tiro di Renato Sanches che dai 30 metri sfiora il palo alla sinistra di Handanovic.

79' - Miracolo di Handanovic che respinge di istinto puro un destro ravvicinato di... Miranda il quale per liberare in angolo indirizza verso la sua porta.

83' - Altri tre cambi per l'Inter che inserisce Murillo, Ansaldi e Pinamonti al posto di Miranda, D'Ambrosio e Perisic.