Secondo il Sun in estate è pronta a scatenarsi un'asta tra Chelsea e Manchester United per Robert Lewandowski, con i Red Devils al momento in vantaggio. La punta del Bayern Monaco con ogni probabilità andrà via al termine della stagione per una cifra intorno ai 130 milioni di sterline. Anche il Real Madrid, che saluterà Benzema, monitora con attenzione la situazione attorno al polacco.