Si sa, negli spogliatoi ci sono regole scritte e non, e come in ogni situazione sociale bisogna rispettarle per il benessere proprio e degli altri. La regola di cui parliamo ora però è sicuramente precisa e schietta: chi non parla tedesco al Bayern Monaco pagherà una multa. Ecco una sintesi della dichiarazioni del ri-eletto presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness, dopo i problemi col fisco tedesco, alla Bild: "Nello spogliatoio bisogna tornare a parlare tedesco. La lingua unisce, altrimenti si vengono a creare tanti piccoli gruppi. Se uno non può partecipare alla conversazione è negativo. Arrivare qua e parlare solo inglese, francese o portoghese non è un bel segno. Se gli stranieri non imparano il tedesco dovranno pagare: è il modo più semplice”.