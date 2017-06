Arjen Robben verso l'addio al Bayern Monaco. Lo ha annunciato il diretto interessato, anticipando la decisione che potrebbe arrivare a giugno 2018. "La realtà è che mi sto avvicinando alla fine della mia carriera - ha spiegato a Kicker l'esterno olandese che ha il contratto in scadenza nel 2018 - Sto sempre più iniziando a pensare a quello che farò dopo la fine della carriera. Sono molto rilassato e non sono affatto preoccupato per quello che accadrà nel 2018. Sicuramente tornerò in Olanda quando avrò finito la mia carriera, a Groeningen. Lì ho ancora forti legami con il club della mia infanzia e penso di poter fare qualcosa, ma prima voglio trascorrere sei mesi lontano dai campi senza far niente".