Karl-Heinz Rummenigge, direttore generale del Bayern Monaco, non ha usato mezzi termini per descrivere l'arbitraggio di ieri sera nel ritorno dei quarti di Champions tra il Real Madrid e i bavaresi. Come riportato dal giornalista Javier Cáceres su Marca, in una cena nel post-partita avrebbe detto: "Sono arrabbiato. Siamo stati derubati! Siamo stati derubati!". Poi, per lamentare un mancato funzionamento del microfono avrebbe aggiunto, in riferimento al diretto di gara Viktor Kassai: "Dev'essere un microfono ungherese... Oggi l'arbitro ha fortemente influenzato il nostro lavoro. E' stato uno spettacolo, una partita emozionante, i nostri giocatori hanno dato tutto".