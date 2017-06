Corentin Tolisso è stato uno dei volti del mercato della Juventus, fino al cambio modulo che ha modificato ogni piano e l'ha portato alla firma con il Bayern Monaco. Il francese a Telefoot ha dichiarato: "È accaduto tutto in fretta. Appena ho saputo che i bavaresi mi cercavano non ho esitato nemmeno un secondo ad accettare. Non sarò più nel mio mondo, non avrò più accanto a me tutti gli amici, la mia famiglia a 30 minuti da casa, ma sono pronto. Sono stato pagato tanto e questo mi crea pressione, ma voglio dimostrare che valgo quei soldi e che il Bayern ha fatto bene ad acquistarmi".